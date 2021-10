Małgorzata Rozenek-Majdan przesadziła z kreacją?

Małgorzata Rozenek-Majdan to dla wielu kobiet kobieta z doskonałym gustem modowym. Nic w tym dziwnego, gwiazda niejednokrotnie zadała szyku na czerwonym dywanie.

Tym razem celebrytka nie pojawiła się jednak na żadnej imprezie, a na lotnisku! Jednak jej ubiór wskazywał na to, że wybiera się na wielki bal, bo Małgorzata założyła bajeczną suknię.



Pozując o zachodzie słońca na warszawskim lotnisku, przykuła uwagę wszystkich. Piękna, czarna suknia z dłuższym trenem, do tego proste szpilki i klasyczna fryzura, sprawiły, że Małgorzata Rozenek-Majdan wyglądała jak bogini.



Pytanie tylko, co w takim stroju robiła na lotnisku Gosia? Jedno jest jednak pewne - udało jej się zwrócić na siebie uwagę!





