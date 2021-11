Esmeralda Godlewska nie do poznania!

Esmeralda Godlewska zaistniała wraz z siostrą w 2017 roku, gdy na platformie YouTube opublikowały własną wersję świątecznej piosenki "Pada śnieg".

Internauci oszaleli na punkcie oryginalnych sióstr i panie szybko doczekały się grona fanów.



Chętnie gościły w programach i udzielały wywiadów. Coś jednak poszło nie tak i szybko okazało się, że siostry nie mają ze sobą idealnych relacji rodzinnych, co więcej - Esmeralda boryka się z poważnymi problemami w życiu prywatnym.



Przy okazji poważnego wypadku samochodowego, który spowodowała Esmeralda w 2018 roku wyszło na jaw, że gwiazda jest uzależniona od alkoholu i innych używek i prowadziła pod wpływem.



Wówczas na jakiś czas zniknęła z przestrzeni medialnej. Cyklicznie jednak do niej powracała, także przy okazji brania udziału w zawodach walk celebrytów. To właśnie wtedy, kiedy pojawiła się, by walczyć o nagrodę, fani byli w szoku, jak bardzo się zmieniła.



Trudno było ukryć, że gwiazda sporo przybrała na wadze i komentarze internautów odnośnie jej ciała niezwykle ją bolały. Miała problem, by zmierzyć się z opinią publiczną i wciąż trwającymi prywatnymi problemami.



Esmeralda finalnie trafiła do specjalistycznego ośrodka, gdzie starała się uporać z załamaniem nerwowym, jakie przeszła. Teraz znów wróciła i opublikowała nowe zdjęcie. Nie przypomina ona na zdjęciu samej siebie - jest wyraźnie szczuplejsza, a makijaż i obróbka graficzna zdjęcia sprawiają, że trudno rozpoznać Esmeraldę.



"Rozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia, kim jestem, jaka jestem, co robię, jaką mam historie życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego tłumaczyć i udowadniać. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę jedyne co mają lepsze od innych to mniemanie o sobie" - napisała dość tajemniczo Esmeralda Godlewska.

Reklama

Wnosząc po jej nie do końca jasnych słowach, czyżby znów miała problemy rodzinne? Fani trzymają jednak kciuki, aby to nie okazało się prawdą i życzą dużo spokoju swojej ulubienicy.



Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 7 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Dorota Gardias odebrała wyniki badań. Gwiazda TVN ujawniła, co z jej zdrowiem!





Dominika Figurska i Michał Chorosiński na premierze filmu "Nędzarz i Madame". Kompletnie odmienieni!



***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!