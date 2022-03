- Jak powstaje krzywdząca plotka... Kiedy nie piszę o pomocy, dostaję wiadomości ze słowami: „szkoda ze nic nie robisz z takimi zasięgami”. A kiedy już mówię co robię i jak pomagam, to wtedy jestem brana pod lupę. Wczoraj jeden z tygodników lokalnych, wrzucił do sieci artykuł, którego widoczny jest jedynie wstęp i opisana w nim „ZAGADKA” 20 tysięcy posiłków Be Diet Catering. które przekazaliśmy dla potrzebujących... „Gdzie się podziały beczki z zupą?". Wstęp niepokojący... jak to każdy tytuł i wstęp, w celu wywołania emocji i nakłonienia czytelnika do przeczytania dalszej części artykułu... Niestety dalsza część artykułu jest już PŁATNA. I to właśnie w tej części, rozwiązane jest „śledztwo” ...Natomiast HEJTEROM wystarczy sam tytuł, żeby wystawić ocenę, niesprawiedliwą opinię i podzielić się nią hucznie ze światem