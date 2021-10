Ewa Minge pochwaliła się kotem. Ma słabość do tej rasy

Gwiazdy

Ewa Minge ma słabość nie tylko do mody, ale również do swoich pupili. Znana projektantka od czasu do czasu publikuje zdjęcia zwierzaków w mediach społecznościowych i niedawno znów to zrobiła. Pokazała jednego ze swoich kotów. Jaka to rasa?

Zdjęcie Ewa Minge kocha zwierzęta / Zbyszek Kaczmarek / Reporter