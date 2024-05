W tym roku, podczas mityngu w Toruniu, Swoboda wybiegała najlepszy czas na świecie w biegu na 60 metrów, pokonując dystans w czasie 7,01 sekundy i została wicemistrzynią świata w biegu na 60 metrów podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Glasgow. Obecnie sportsmenka przygotowuje się do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu , ale znalazła czas, by podzielić się z fanami na Instagramie zaskakującym postem. Ewa Swoboda ma swoją własną lalkę Barbie!

- Przedstawiam Wam… lalkę Barbie Ewę Swobodę! Jestem przeszczęśliwa, że Barbie doceniła moją historię i wyróżniła mnie obok ośmiu innych niesamowitych sportsmenek z całego świata tytułem Barbie Role Model. Wciąż nie mogę w to uwierzyć! Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami, a teraz mam własną lalkę Barbie, która wygląda jak ja - jedyny taki egzemplarz na Świecie. Chcę, aby moja historia pokazywała, że zawsze warto być sobą. Nie trzeba spełniać niczyich oczekiwań ani dopasowywać się do narzuconych ram, by osiągać swoje cele. Każdy z nas ma prawo wyrażać siebie na swój sposób. Thank you Barbie! - napisała.