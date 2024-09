Znana restauratorka i zdobywczyni tytułu Miss Polonia słynie też z wyczucia stylu. Nie bez powodu uchodzi za modową inspirację, zwłaszcza wśród dojrzałych pań. Dlatego programy są świetną okazją do tego, by zobaczyć, co aktualnie gości w szafie Wachowicz. Gwiazda uwielbia klasyczne zestawy, ale nie boi się też ciekawych połączeń. W ostatnim czasie stawia jednak przede wszystkim na wygodę - a ta, jak wiadomo, idealnie sprawdzi się również w jesienne dni.