Autorytet kulinarny, modowa inspiracja, aż w końcu była Miss Polonia - Ewa Wachowicz imion ma wiele. Ale chociaż dziś znana jest przede wszystkim ze swoich kuchennych zamiłowań, z chęcią wraca do wydarzeń sprzed lat. Kiedy na jej głowie wylądowała bowiem korona najpiękniejszej Polki , wielu wstrzymało na moment oddech.

Ewa Wachowicz z chęcią dzieli się z internautami nowinkami ze swojego życia prywatnego. Przy okazji, systematycznie publikuje posty w mediach społecznościowych, a przez to również pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Eksperci nazywają gwiazdę jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce. Nic w tym dziwnego - Ewa Wachowicz jest najlepszym przykładem na to, jak zgrabnie łączyć kobiecość i elegancję z nutą nieformalnej wygody. Ale chociaż dziś gwiazda pozostaje w kręgu nieustannego zainteresowania wielu Polaków, lubi wracać pamięcią do momentu, kiedy jej życie zmieniło się na zawsze.