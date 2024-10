Specjalna okazja zachęciła aktorkę do zabaw z modą. W studiu Anna Mucha pojawiła się w kraciastym garniturze, nosząc go w formie total look’u - czyli "od stóp do głów". Zestawiła ze sobą bowiem kamizelkę i marynarkę w kratkę, dopieszczając całość spodniami z tym samym wzorem.