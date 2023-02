Kim są Laluna Unique i Ewel0na i co je łączy?

Zarówno Laluna Unique, jak i Ewel0na, to gwiazdy wywodzące się z reality-show. Laluna zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", gdzie pokazuje swoją nieco szaloną, ekstrawagancką codzienność.

Alessandra Ambrosio eksponuje „nogi do nieba”. Pozazdrościć figury! Ewel0na zaś dała się poznać publiczności jako szalona imprezowiczka w kontrowersyjnym formacie "Warsaw Shore", który głównie opiera się na pokazywaniu imprez uczestników programu.

Zobacz też: Laluna Unique już po kolejnej operacji plastycznej. Zdjęła bandaże i pokazała, jak teraz wygląda

Panie także wyróżnia nie tylko szalone życie, ale też niecodzienny wygląd. Zdecydowanie nie stronią obydwie od zabiegów medycyny estetycznej, sztucznych paznokci, rzęs, czy szalonych stylizacji.

Choć każda z nich ma do zaoferowania swoim fanom co innego, to łączy je zdecydowanie wygląd.

Ewel0na jak młodsza siostra Laluny!

Choć gwiazdy dzieli 10 lat różnicy, panie zaczynają być do siebie niezwykle podobne. Zauważyli to nawet internauci komentujący ich zdjęcia.

"Ty i Laluna wyglądacie jak bliźniaczki" - można przeczytać pod jednym ze zdjęć Ewel0ny.

Zobacz też: Ewel0na przeczuwała śmierć Mateusza Murańskiego? "Wiedziałam wcześniej"Dodatkowo wiadomo skąd wynikają podobieństwa w urodzie gwiazd. Laluna i Ewel0na gustują w pracach chirurgów z Turcji i to najczęściej w Stambule dokonują swoich operacji.

Same gwiazdy nie komentują porównania internautów do bliźniaczek i raczej nie znają się prywatnie.

