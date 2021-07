​Gwen Stefani wzięła ślub

Historia ich miłości mogłaby być kanwą romantycznego filmu lub powieści obyczajowej o tym, że gorące uczucie może przezwyciężyć wiele przeciwności. Para stanęła na ślubnym kobiercu w sobotę 3 lipca, a ceremonia odbyła się na należącym do Sheltona ranczu w stanie Oklahoma w maleńkiej kaplicy zbudowanej na terenie posiadłości muzyka specjalnie na tę okazję. Jak donosi serwis Pagesix.com, w ceremonii uczestniczyły tylko osoby z najbliższej rodziny muzyków, m.in. rodzice piosenkarki Dennis Stefani i Patty Flynn, a po uroczystości odbyło się kameralne przyjęcie w ogrodzie.

Reklama

Kendall Jenner w odważnej sesji zdjęciowej

Blanka Lipińska ma nowego ukochanego?! Jest zdjęcie!

Demi Rose chwali się płaskim brzuchem!

​Książę Karol miał romans z Barbrą Streisand? Informacje tym, że Stefani i Shelton wezmą ślub, pojawiły się na początku czerwca, gdy amerykańskie media zauważyły na palcu piosenkarki diamentową obrączkę. Spekulowano wtedy, że para formalnie zawarła już związek małżeński w urzędzie i planuje kolejną uroczystość w gronie rodziny i przyjaciół. Zaręczyny pary muzyków odbyły się po pięciu latach znajomości w październiku 2020 roku, a piosenkarka dostała wtedy od ukochanego pierścionek z imponującym 9-karatowym diamentem na platynowej obrączce.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Gwen Stefani i Blake Shelton: Jak się poznali?

Choć wszystko to brzmi jak historia z bajki, to początki tej miłości były bardzo burzliwe. Gwen Stefani i Blake Shelton poznali się w 2015 roku na planie programu "The Voice" nadawanym przez stację NBC. Ona wtedy była żoną gitarzysty Gavine’a Rossdale’a, on mężem wokalistki country Mirandy Lambert. W lipcu 2015 roku Shelton złożył po czterech latach małżeństwa pozew o rozwód. Zaledwie kilka tygodni później swoje rozstanie po 13 latach małżeństwa ogłosili Stefani i Rossdale, co było dla ich fanów ogromnym szokiem. Po rozwodzie piosenkarka, która jest praktykującą katoliczką, przez kilka lat starała się o stwierdzenie nieważności swojego ślubu kościelnego z Rossdalem, choć ma z nim troje dzieci. Udało jej się to, jak donosi "Us Weekly", na początku tego roku, po pięciu latach od rozstania z byłym mężem. Można więc przypuszczać, że właśnie to przyspieszyło przygotowania do ceremonii, która odbyła się w ten weekend.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lanberry: Uwielbiam tworzyć melodie, od których nie możemy się uwolnić Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Monika Richardson podała przyczynę zmiany nazwiska



Blanka Lipińska ma nowego chłopaka? Jest zdjęcie!



Książę Karol miał romans z Barbrą Streisand?