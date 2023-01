Tori Spelling i Jennie Garth sygnują swoimi nazwiskami kolekcję, w której znalazły się pledy, poduszki, pufy, ażurowe oprawy świec, ozdobne kufry do przechowywania, podpórki pod książki, tace, szkatułki i dekoracyjne słoiki na drobiazgi. Tanio nie jest, bo ceny wahają się od 48 dol. (ok. 210 zł) za poduszki po barek na kółkach za 271 dol. (ok. 1180 zł).

W opisie kolekcji możemy przeczytać, że dzieła Jennie i Tori pomogą zapracowanym kobietom i matkom (takim, jak one) wprowadzić "kalifornijski styl do swoich ulubionych przestrzeni". 49-lenia Tori Spelling w wywiadzie dla gazety "New York Post" stwierdziła:

Chcieliśmy wnieść trochę luksusu, trochę Beverly Hills do QVC.

50-letnia Jennie Garth dodała:

Ludzie chcą mieć w swoich domach rzeczy, które sprawiają, że czują się szczęśliwi i wyjątkowi. Myślę, że nasze produkty wydają im się w pewnym stopniu znajome.

Spelling od razu spuentowała słowa przyjaciółki:

To dlatego, że my same tak czujemy. A ludzie ufają nam, ponieważ dorastali z nami.

Tori Spelling i Jennie Garth zapowiadają powrót "Beverly Hills 90210"?

W wywiadzie aktorki przyznały, że przyjaźnią się już od 33 lat. Obie - odkąd pamiętają - pociąga dekorowanie wnętrz. Co ciekawe, ich gusty nieco się rozmijają. Tori Spelling która wychowała się w przebogatej rezydencji ojca producenta filmowego, gdzie miała do dyspozycji 27 łazienek, kręgielnię i prywatny salon piękności stwierdziła, że... zawsze kochała przytulne przestrzenie, wypełnione dziwacznymi znaleziskami z pchlego targu. Garth z kolei preferuje styl elegancki i nowoczesny. Ich kolekcja jest zatem "hybrydą" tych przeciwstawnych estetyk. Czy udaną? I czy będą rozwijać swoją kolekcję? Czas pokaże.

Nadawany w latach 1990-2000 serial "Beverly Hills 90210" jest obecnie dostępny na platformie Paramount+. Na pytanie NYP, czy byłyby zainteresowane występami w ewentualnej kontynuacji tej produkcji, obie aktorki wyznały, że owszem. Pod warunkiem, że byłoby to "zabawne i dobrze zrobione", jak zaznaczyła Jennie Garth. "Obie kochamy ten serial i raczej nigdy nie powiemy nie" - dodała. "Znowu być Donną i Kelly? To byłoby szalone!" - odpowiedziała przyjaciółce (serialowej i życiowej) Tori Spelling.

