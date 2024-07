Gwen Stefani pokochała kowboja

Gwen Stefani (54), jedna z najpopularniejszych wokalistek przełomu lat 90. i 00. oraz autorka kultowego hitu No Doubt "Don't Speak" poznała swojego pierwszego męża, Gavina Rossdale'a w 1995 roku. Frontman zespołu Bush był wtedy prawdziwą gwiazdą, a mniej znany zespół Gwen występował przed nim jako support. To była wielka, rock'n'rollowa miłość od pierwszego wejrzenia, ale para pobrała się dopiero siedem lat później.

W 2006 roku na świecie pojawił się pierwszy syn Gwen i Gavina, Kingston, a dwa lata później Zuma. Małżonkowie uchodzili wtedy za parę idealną - choć pojawiali się razem na czerwonym dywanie, to mocno chronili swoją prywatność i najchętniej spędzali czas tylko w gronie najbliższych. Gwen z powodzeniem rozwijała swoją karierę, zarówno zespołową jak i solową, pozostawiając popularniejszego niegdyś męża w cieniu, ale ten zdawał się tym nie przejmować. Małżeństwo sprawiało wrażenie silnego - w 2004 roku wyszło na jaw, że Gavin jest ojcem córki swojej partnerki sprzed lat, Pearl Lowe - Daisy, ale skandal nie zrobił na Gwen większego wrażenia i szybko zaakceptowała fakt, że jej mąż stał się nagle ojcem nastolatki.

W 2015 roku świat obiegła szokująca wiadomość - Gwen i Gavin rozwodzą się po 13 latach małżeństwa. Fani byli w szoku - w 2014 roku na świecie pojawił się przecież trzeci syn pary, Apollo, a małżonkowie wciąż wyglądali na szczęśliwych. Za tą maską krył się jednak prawdziwy dramat wokalistki, która dowiedziała się o licznych zdradach Gavina i chciała go zostawić jeszcze przed narodzinami trzeciego dziecka. 3 sierpnia 2015 roku Stefani złożyła pozew o rozwód, powołując się na "różnice nie do pogodzenia". Po jakimś czasie wokalista przyznał, że nie chciał rozwodu i żałuje, że małżeństwo rozpadło się z jego winy. Gwen Stefani jest raczej odmiennego zdania - w chwili podpisywania papierów rozwodowych była już prawdopodobnie szczęśliwie zakochana...

Gwen Stefani z pierwszym mężem, Gavinem Rossdale

Gwen Stefani i Blake Shelton poznali się w 2014 roku podczas kręcenia amerykańskiego programu "The Voice". Oboje byli w nim jurorami, oboje byli też zajęci - Gwen była z Gavinem, a Blake miał żonę, piosenkarkę country, Mirandę Lambert. Gwen przyznała po latach, że momentalnie polubiła Blake'a, który szybko stał się jej bratnią duszą.

- Był przy mnie, był moim przyjacielem, w chwili, gdy najbardziej potrzebowałam przyjaciela - zdradziła.

Pod koniec 2015 roku w mediach pojawiły się informacje, że Gwen i Blake nie są już tylko przyjaciółmi - oboje sfinalizowali swoje rozwody i postanowili dać sobie szansę na miłość. Na czerwonym dywanie zadebiutowali jednak dopiero w lutym 2016 roku. 27 października 2020 roku Gwen wrzuciła na Instagrama zdjęcie z zaręczyn - Blake oświadczył się jej w domu, przy najbliższych. Para pobrała się rok później, na ranczo Blake'a w Oklahomie. Małżonkowie są od tego czasu nierozłączni.

- Blake to mój najlepszy przyjaciel i najciężej pracujący człowiek na ziemi. Ten śpiewający kowboj to największy i najbardziej niespodziewany dar w moim życiu - mówi wokalistka, która zadedykowała mężowi swój najnowszy hit, "Purple Irises".

Cindy Crawford dała szansę przyjacielowi

Cindy Crawford przyznała jednak po latach, że gdy minęło pierwsze zauroczenie, okazało się, że w ich związku brakuje tego co najważniejsze - przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Modelka zauważyła też, że była wtedy bardzo młoda i sama nie wiedziała jeszcze, czego tak naprawdę chce od życia.

- Myślę, że problemem w naszym związku było to, że łączyło nas wszystko oprócz przyjaźni - ja byłam młoda, a on był Richardem Gere. Potem zaczęłam dojrzewać i trudno już było zmienić charakter naszej relacji - wyjaśniła w jednym z wywiadów.

Problemem był także ciągły brak czasu - zarówno rozchwytywana piękność jak i przystojny aktor żyli wtedy wciąż na walizkach i, choć starali się walczyć o swój związek, to natrafiali na problemy.

Cindy Crawford i Richard Gere

W 1995 roku Cindy Crawford i Richard Gere podpisali papiery rozwodowe i zaczęli układać swoje życia uczuciowe na nowo. Topmodelka pocieszyła się wyjątkowo szybko, bo jeszcze w tym samym roku zaczęła spotykać się ze swoim przyjacielem-biznesmenem, Rande Gerberem. Trzy lata później para wzięła ślub, a w 2001 roku na świecie pojawiła się ich córka, dziś znana modelka - Kaia Gerber. Małżonkowie mają też syna Presley'a, również modela.

Cindy Crawford przyznała w jednym z wywiadów, że Rande jest jej najlepszym przyjacielem, przy którym zawsze może być sobą. Gwiazda zdradziła, że w małżeństwie z Gere'm nie mogła sobie na to pozwolić, bo robiła wszystko, by dostosować się do dużo starszego partnera. W drugim małżeństwie dojrzała i stała się pewną siebie kobietą. Dodała też, że ona i Rande zaczęli swoją znajomość od przyjaźni i wciąż są najlepszymi kumplami.

Cindy Crawford z obecnym mężem, Randym Gerberem

Nicole Kidman pokochała muzyka country

Aktorka Nicole Kidman (57) poznała swojego przyszłego męża i kolegę po fachu, Toma Cruise'a w 1989 roku na planie filmu "Szybki jak błyskawica". To była miłość od pierwszego wejrzenia, więc para pobrała się już w grudniu 1990 roku. Aktorka bardzo pragnęła mieć dzieci, wiec błyskawicznie zaszła w ciążę, ale niestety zakończyła się ona poronieniem. Finalnie małżonkowie zdecydowali się więc na adopcję urodzonej w 1992 roku Isabelli Jane oraz młodszego o trzy lata Connora Anthony'ego.

Małżeństwo wyglądało na szczęśliwe - para pojawiała się regularnie na wielkich galach i premierach, ale jednocześnie mocno chroniła swoją prywatność, trzymając dzieci z dala od reflektorów. Świat przeżył więc szok, gdy po ponad dekadzie związku Nicole i Tom rozwiedli się w 2001 roku.

Aktorzy nigdy nie wyjaśnili, co było przyczyną rozstania, więc w mediach pojawiło się wiele tropów i spekulacji. Ponoć aktorka była mocno zaskoczona decyzją męża, który złożył papiery rozwodowe krótko po dziesiątej rocznicy ich ślubu i, jak się okazało, niedługo po tym, jak Kidman ponownie straciła ciążę. Cruise miał był zły, że Nicole nie chciała zaangażować się w Kościół Scjentologiczny, na rozpad małżeństwa miała też wpłynąć "klątwa", która dopadła aktorów po tym, jak zagrali razem w thrillerze erotycznym Stanely’a Kubricka "Oczy szeroko zamknięte".

Nicole i Tom zaczęli spotykać się z innymi partnerami, a aktorka była nawet zaręczona z Lenny'm Kravitzem. Jak się jednak okazało, pisany był jej inny muzyk.

Nicole Kidman i Tom Cruise

Nicole Kidman i gwiazdor country Keith Urban poznali się w styczniu 2005 roku na gali G'Day LA w Los Angeles. Choć ich związek rozwijał się powoli, to już po kilku miesiącach postanowili ze sobą zamieszkać, a 18 czerwca 2006 roku wzięli ślub w Manly w Australii, z której oboje pochodzą.

Małżeństwo aktorki i muzyka szybko natrafiło jednak na pierwsze trudności. Urban trafił bowiem na odwyk z powodu swoich problemów z alkoholem, a prasa wieściła szybki rozwód. Nicole Kidman postanowiła jednak stanąć u boku męża:

- To nie jest łatwe, ale jesteśmy tu dla siebie, i gdybyśmy tego nie mieli, byłoby dużo trudniej - powiedziała.

Mężowi aktorki udało się pokonać nałóg, a para przeprowadziła się w 2007 roku do Nashville, stolicy country. Nicole i Keith mają dwie córki - 7 lipca 2008 roku aktorka urodziła Sunday Rose Kidman Urban, a dwa lata później na świecie pojawiła się Faith Margaret Kidman Urban, urodzona przez surogatkę. Małżonkowie uchodzą natomiast za jedno z najtrwalszych i najszczęśliwszych małżeństw w Hollywood.

Nicole Kidman z mężem, Keithem Urbanem

Gwyneth Paltrow wyszła za kolegę po fachu

Zanim Gwyneth Paltrow poznała Brada Falchuka i ponownie wyszła za mąż, była żoną frontmana zespołu Coldplay, Chrisa Martina. Gwyneth i Chris poznali się na letnim koncercie w 2002 roku, a przynajmniej taka jest oficjalna wersja - już wcześniej plotkowano bowiem, że aktorka i muzyk mają się ku sobie. Parze udało się przez chwilę randkować w spokoju, ale po kilku miesiącach angielskie brukowce przyłapały ich na jednym ze spotkań. Gwyneth i Chris stali się od razu jedną z najpopularniejszych par światowego showbiznesu.

Zakochani zdecydowali się na ślub już rok później - ceremonia odbyła się 5 grudnia 2003 roku i udało się utrzymać ją w tajemnicy. Dwa lata później Paltrow i Martin byli już szczęśliwymi rodzicami córki Apple i synka Mosesa.

Pierwsze plotki o małżeńskim kryzysie pojawiły się już w 2009 roku, ale aktorka szybko je uciszyła:

- Nigdy, przenigdy nie chodziliśmy razem po czerwonym dywanie, nigdy tego nie zrobimy. Jeśli ludzie myślą, że to oznacza, że nie jesteśmy razem, to - ha ha ha! - niech tak będzie - powiedziała.

Możliwe więc, że były to tylko plotki, ale 25 marca 2014 roku para, ku zaskoczeniu fanów, ogłosiła separację, a aktorka przyznała w oświadczeniu, że zarówno ona jak i mąż próbowali za wszelką cenę ratować małżeństwo. Niestety bezskutecznie i rozstali się w 2016 roku po trzynastu latach małżeństwa. Oboje przyznali, że był to spokojny i ugodowy rozwód, a oni, choć nie są już razem, to na zawsze pozostaną skupioną na dzieciach rodziną.

- Jest dla mnie jak brat. Jestem mu wdzięczna, że dał mi te dzieci. Kocham go - powiedziała po latach Gwen.

Gwyneth Paltrow i jej pierwszy mąż, Chris Martin

Gwyneth Paltrow i Brad Falchuk poznali się w 2014 roku na planie filmu "Glee", rok później w mediach pojawiły się pierwsze plotki o ich związku. Pod koniec 2017 roku spekulowano już, że para jest zaręczona i prawdopodobnie nie były to tylko spekulacje - Gwyneth i Brad potwierdzili bowiem narzeczeństwo w styczniu 2018 roku.

Popularna aktorka i rozchwytywany scenarzysta pobrali się 29 września 2018 roku w Hamptons, a miesiąc później Gwyneth przyznała w wywiadzie:

- Przez chwilę myślałam, że nie wiem, czy kiedykolwiek zrobiłabym to jeszcze raz. Mam dzieci – po co to wszystko? A potem poznałam tego niesamowitego mężczyznę, który dał mi do myślenia: Nie, tej osobie warto się poświęcić.

W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że przez rok nie mieszkała z mężem - oboje musieli wyprostować wiele spraw i przygotować swoje dzieci i bliskich na nowe życie. Gdy opadł już kurz, spróbowali życia we dwoje i są nim zachwyceni!

Gwyneth Paltrow z obecnym mężem, Bradem Falchukiem

