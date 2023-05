Tajemnicza Hailey Bieber. "To najlepsze lato w moim życiu"

Hailey Bieber ostatnio zrobiła sobie niespodziewanie małą przerwę od mediów społecznościowych. Po powrocie do aktywności internetowej żona Justina Biebera pochwaliła się zdjęciami i nagraniami w wakacyjnym klimacie.

Hailey Bieber pozowała w czerwonym bikini i przemoczonym T-shircie z napisem "Got Milk".

To jednak nie wszystko, co skupiło uwagę obserwatorów. Niektórzy zaczęli doszukiwać się w nowym wpisie Hailey... ogłoszenia ciąży!

Hailey Bieber ogłasza ciążę? Skąd te domysły?

Na pojawienie się domysłów, że Hailey Bieber jest w ciąży, złożyło się kilka elementów w nowym wpisie. Po pierwsze internautów zaciekawił napis na koszulce modelki, mówiący o tym, że "ma mleko".

Oczywiście mogło skojarzyć się to z karmieniem piersią. Także podpis zdjęcia nie jest bez znaczenia:

"Wszystko, co wiem, to to, że będzie to najlepsze lato w moim życiu" - napisała Hailey Bieber.

Czyżby dlatego, że miały w jej życiu nastąpić ważne zmiany? Justin i Hailey niejednokrotnie deklarowali publicznie, że chcą mieć dzieci. Justin Bieber mówił o tym chociażby w w 2020 roku u Ellen DeGeneres, gdzie wyraził pragnienie posiadania licznej gromadki.

Hailey również zwierzyła się w rozmowie z "The Sunday Times", że bardzo chce mieć dzieci, ale boi się hejtu, jaki może na nie spaść, gdy przyjdą na świat.

Czy teraz jednak nadeszła odpowiednia pora na powiększenie rodziny Bieberów? Czas pokaże!