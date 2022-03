Dwa lata temu Meghan Markle i książę Harry opuścili Wielką Brytanię, przeprowadzając się do Stanów Zjednoczonych. Gdy zdecydowali się odejść z rodziny królewskiej, para zachowywała powściągliwość i skupiła się na swoim życiu prywatnym.

Wydawać by się mogło, że po tych wydarzeniach nic nie jest już w stanie naruszyć ich relacji. Tymczasem w raju mogły pojawić się kłopoty.

Książę Harry prowadzi życie bez Meghan?

Minęło wiele miesięcy, zanim książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się przerwać milczenie. Zrobili to w głośnym programie Oprah Winfrey, opowiadając swoją wersję tego, jak wyglądało życie w rodzinie królewskiej oraz konflikt z jej członkami. Potem okazjonalnie zabierali głos, wypowiadając się na różne tematy i pojawiając się na ważnych wydarzeniach w USA.

Niedługo po tym, jak książę Harry poznał Meghan Markle, można było zauważyć zmianę jego angielskich nawyków na bardziej kalifornijskie. Unikał tradycyjnych rodzinnych polowań, przyjmując w dużej mierze wegańską dietę. Chciał znajdować się jak najbliżej stylu życia swojej żony.

W ostatnim czasie obserwatorzy z niemałym zaskoczeniem przyglądali się jednak Harry’emu, który w kowbojskim kapeluszu samotnie oglądał rodeo. Tymczasem jego żona jest przeciwniczką tego typu wydarzeń z udziałem zwierząt.

"Książę Harry popełnił błąd"

Harry chciał najwyraźniej ukryć tę informację przed Meghan. Urzędnicy, którzy pierwotnie publikowali w mediach społecznościowych informacje o wizycie królewskiego VIP-a, usunęli je z Internetu, gdy zaczęły się pojawiać pytania od mediów.

"Książę Harry popełnił błąd, że wziął udział w rodeo, prymitywnej, starej rozrywce dla znudzonych kowbojów, którzy postrzegają zwierzęta jako nic więcej niż rzeczy" - pisało wówczas People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

To jednak nic w porównaniu z uczuciami Meghan Markle. "Meghan uwielbia wszystkie zwierzęta i byłaby przerażona, gdyby jej mąż był na rodeo" - miała powiedzieć długoletnia przyjaciółka księżnej Sussex. "Trudno powiedzieć, o czym wtedy myślał" - dodała.

"W małżeństwie Harry’ego i Meghan pojawia się coraz więcej różnic"

Harry bez żony u boku pojawił się również na Super Bowl w Los Angeles. Wówczas towarzyszyła mu kuzynka Eugenia. Meghan, która kibicuje drużynie The Rams, która zwyciężyła tego dnia na swoim terenie, została w domu.

"Przyjęcie nawyków i dostosowanie się do stylu życia żony nie okazało się tak proste, jak się wydawało. W małżeństwie Harry’ego i Meghan pojawia się coraz więcej różnic" - zauważa "The Idea", stwierdzając, że Harry i Meghan coraz bardziej oddalają się od siebie.

Wnuk królowej ma być widywany samotnie już od sierpnia, czyli dwa miesiące po narodzinach córki Lilibet. "Często widuję go jeżdżącego na rowerze lub spacerującego samotnie z psem. Meghan jest rzadko widywana w ogóle i prawie nigdy z mężem, kiedy wybiera się na małe zakupy. Harry i Meghan wydają się czasami prowadzić oddzielne życia" - mówi źródło "New Idea".

Twierdzi dodatkowo, że Meghan często zostaje z dziećmi w domu, podczas gdy Harry pojawia się na spotkaniach biznesowych.

