Heidi Klum w zmysłowej sesji zdjęciowej

Gwiazdy

Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani co do tego, że wiek kobiety to tylko liczba, która jest bez większego znaczenia, koniecznie spójrzcie na supermodelkę Heidi Klum. Pomimo upływu lat, wciąż pozostaje jedną z najseksowniejszych kobiet świata, a dowodem na to są jej najnowsze zdjęcia!

Zdjęcie Heidi Klum pomimo upływu lat, nie traci na atrakcyjności / AFF-USA/Shutterstock / East News