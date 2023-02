Helen Flanagan pochwaliła się stylizacją na walentynki. Takich odpowiedzi się nie spodziewała

Helen Flanagan zemściła się na okrutnych internautach, którzy skrytykowali jej obcisłą sukienkę. Gwiazda w pełnym pasji poście odpowiedziała na wszystkie przykre słowa, który padły pod jej adresem.

Marcelina Zawadzka kusi w bikini na Instagramie. Nie wiadomo, gdzie podziać oczy! Była gwiazda "Coronation Street" dzień po walentynkach podzieliła się szeregiem negatywnych komentarzy, które otrzymała w odpowiedzi na opublikowanie nagrania ze swoją romantyczną kreacją.

Co ciekawe były to wyjątkowe dla Flanagan walentynki, bo obchodziła je... sama. Niedawno rozstała się ze swoim narzeczonym — Scottem Sinclairem.

Mimo złamanego serca aktorka nie chciała poddać się w ten pełen miłości dzień i dobrze bawiła się pokazując swoją stylizację. Nie spodziewała się jednak tak okrutnych komentarzy i to, jak się okazało, w większości od kobiet!

Słowa, które zabolały aktorkę. Teraz ona wyraziła swoją opinię

Wśród ocen internautów znalazły się takie, który mówiły o Flanagan w sposób okrutny. Internautki nazwały ją tandetną i pozbawioną klasy. W odpowiedzi na te słowa gwiazda opublikowała poruszający wpis:

"Uważam, że kobiety nie powinny komentować negatywnie innych kobiet. Lubię patrzeć na inne kobiety, które czują się piękne i silne, i ubierają się tak, jak chcą. Niekiedy widzę stroje, których bym nie założyła, ponieważ być może są dla mnie zbyt wyzywające, ale po prostu dobrze myślę o dziewczynie, która ma pewność siebie, by nosić to, co chce. Miałem kilka komentarzy od innych kobiet na temat bycia 'tandetną' lub 'bez klasy', co oznacza, że ​będąc kobietą, mówienie tak źle o wyglądzie innej kobiety jest 'tandetne i bez klasy'" - napisała Helen Flanagan.

W dalszej części wpisu podkreśliła, że takie zachowanie jest po prostu podłe, a już w zupełności zabolały ją słowa, że nie jest dobrym wzorem do naśladowania dla swoich dzieci.

"Jako kobiety potrzebujemy siebie nawzajem" - napisała pouczająco Flanagan.

Pod tym wpisem w komentarzach pojawiło się z kolei wiele wspierających słów od jej prawdziwych fanów, którzy z całą stanowczością poparli stanowisko gwiazdy.

