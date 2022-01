Holly Marston robi furorę w sieci! Wszystko przez jej wygląd!

Gwiazdy

Holly Martson to 22-letnia gwiazda portali społecznościowych, w których publikuje swoje zdjęcia. To, co ją wyróżnia spośród jej rówieśniczek, to jej ciało. Influencerka jest także modelką plus sieze i promuje ideę ciałopozytywności.

Zdjęcie Holly Marston pokazuje na swoim profilu w mediach społecznościowych różne stylizacje / @hollymarston / Instagram