Spis treści: 01 Ida Nowakowska - 33. urodziny

02 Kariera Idy Nowakowskiej

03 Ida Nowakowska - życie prywatne

Ida Nowakowska - 33. urodziny

Ida Nowakowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. 7 grudnia obchodzi swoje 33. urodziny. Pochodzi z Warszawy, urodziła się w artystycznej rodzinie i jest tancerką, aktorką oraz prezenterką telewizyjną.

Posiada podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Ukończyła szkołę baletową w Warszawie, a następnie aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Kariera Idy Nowakowskiej

Początkowo Nowakowska rozwijała swoją karierę taneczną. W Los Angeles prowadziła szkołę tańca, a w Nowym Jorku tańczyła w Metropolitan Opera. Występowała również jako solistka w musicalach Teatru Muzycznego Roma w Warszawie oraz Studio Buffo.

Była uczestniczką pierwszej edycji "You Can Dance - Po prostu tańcz". Kilka lat później została jurorką tego programu. Brała także udział w wielu konkursach tanecznych, w których zdobywała nagrody.

Od 2018 roku współpracuje z TVP. Prowadziła m.in. "Bake Off Junior", Eurowizję Junior czy Sylwester Marzeń. Była jurorką programu "Dance Dance Dance". Obecnie Nowakowska jest prowadzącą "Pytania na śniadanie", "The Voice Kids" oraz "You Can Dance - Nowa generacja".

Ida Nowakowska - życie prywatne

Prywatnie jest żoną Jacka Herndona, którego poślubiła w 2015 roku. Poznała go podczas studiów aktorskich w Los Angeles. W 2021 roku urodziła syna Maksymiliana.

Nowakowska aktywnie prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami ważnymi momentami z życia. Na Instagramie obserwuje ją ponad 400 tysięcy użytkowników.

