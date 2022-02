Paulina Sykut-Jeżyna dziś jest gwiazdą. Jak zaczynała swoją karierę?

Małgorzata Pieńkowska nie chce już milczeć. Opowiedziała o swojej chorobie Program "Królowe życia" podbił serca Polaków. Telewidzowie pokochali śledzenie losów Dagmary Kaźmierskiej, Sylwii Peretti czy Izabeli Macudzińskiej.

Ta ostatnia jest kolejną z królowych życia, która zdobyła popularność dzięki temu, że pokazuje swoje królewskie życie w telewizji. Razem z mężem i córką często dzielą się swoim prywatnymi sprawami.

Izabela Macudzińska o problemach z tarczycą i jelitami: "Mam bardzo dużo wykluczeń"

Projektanta i stylistka chętnie pojawia się nie tylko w telewizji, ale ochoczo prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie obecnie obserwuje ją 481 tysięcy ludzi. To właśnie tam opowiedziała o swoich problemach z tarczycą i jelitami.

Izabela Macudzińska wyznała, że cierpi na dwie poważne dolegliwości zdrowotne. Chodzi przede wszystkim o chorobę Hashimoto, która wiąże się z niedoczynnością tarczycy. Z tego względu kobieta nabiera dodatkowych kilogramów.

Gwiazda nie ukrywa, że musiała wykreślić ze swojego jadłospisu wiele pozycji. Tego typu schorzenia wymagają bowiem sporego samozaparcia i poświęcenia. "Mam bardzo dużo wykluczeń i mam ustaloną dietę przez panią dietetyk oraz zmienione leki, które pomagają mi w walce z tarczycą. To nie jest prosta walka, jest to sporo wyrzeczeń" - zwierzała się na Instagramie "Królowa życia".

Izabela Macudzińska przyznaje: "Mam mnóstwo nietolerancji pokarmowych"

Kolejnym kłopotem zdrowotnym celebrytki jest zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, czyli SIBO. Ta choroba także wpływa na codzienne menu celebrytki.

"Ja w diecie unikam przede wszystkim glutenu i laktozy. Nie jem też cebuli i czosnku. Mam mnóstwo nietolerancji pokarmowych, dlatego mam problem z jedzeniem, bo bardzo dużo rzeczy okazało się, że mi szkodzi" - wyjawiła Macudzińska.

Choroba Hashimoto: co to? Jak się objawia?

Choroba Hashimoto to stan, w którym układ odpornościowy atakuje tarczycę. Jest to choroba zapalna, znana również jako przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy. Dlatego też często nazywa się ją zapaleniem tarczycy Hashimoto.

Choroba dotyka głównie kobiety w średnim wieku, ale zachorować mogą także mężczyźni czy nawet dzieci. Objawy choroby na początku są niemal niezauważalne. Zapalenie Hashimoto zazwyczaj postępuje wolno z biegiem lat i powoduje przewlekłe uszkodzenia tarczycy. W efekcie prowadzi to do obniżenia poziomu hormonów tarczycy we krwi.

Dolegliwościami, które głównie wiążą się z zaburzeniami funkcji tarczycy są między innymi:

zmęczenie i senność;

zwiększona wrażliwość na zimno;

zaparcia;

bladość;

suchość skóry;

opuchlizna twarzy;

łamliwe paznokcie;

wypadanie włosów;

powiększenie języka;

niewyjaśniony przyrost masy ciała;

bóle mięśni i osłabienie;

ból stawów i sztywność;

nadmierne lub długotrwałe krwawienie miesiączkowe;

depresja;

problemy z pamięcią.

Z lekarzem należy bezwzględnie skontaktować się w momencie, kiedy bez wyraźnego powodu odczuwać będziemy zmęczenie, nasza skóra będzie sucha, a twarz blada i spuchnięta.

