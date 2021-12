To koniec miłości Jacka Grealisha i Sashy Attwood?

Jack Grealish i Sasha Attwood są razem od 16 roku życia. Para z długoletnim stażem zachwycała fanów, którzy mocno im kibicowali, by ta miłość przetrwała. Gdy pojawił się u nich kryzys i postanowili się rozstać, kibice nie mogli w to uwierzyć.

Jednak zakochani zeszli się w listopadzie 2021 roku, próbując ratować związek. 26-letniemu piłkarzowi jednak niekorzystnie szło wskrzeszanie miłości na nowo między nim a Sashą, bo rzucił się w wir spotkań z innymi pięknościami.



Okazało się także, że w oko wpadła mu Mallory Edens! Sportowiec śledzi poczynania modelki w mediach społecznościowych i nie szczędzi jej komplementów.



Mallory Edens, to córka jednego z najbogatszych biznesmenów, sama postanowiła zostać modelką i gwiazdą mediów społecznościowych. Co ciekawe, Mallory wciąż jest singielką, co tylko zachęciło Jacka do zalotów!



Pikanterii do daje fakt, że Mallory i długoletnia dziewczyna Grealisha, Sasha, są zatrudnione w tej samej agencji modelek, więc można uznać, że są koleżankami z jednej firmy.



Czy znajomość Jacka i Mallory rozwinie się, a piłkarz w końcu definitywnie zakończy znajomość z Sashą? Czas pokaże!

