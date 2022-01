Historia związku Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień

Fani Jakuba Rzeźniczaka uważnie śledzili jego związek z Magdaleną Stępień. Po rozstaniu z Edytą Zając, to właśnie u jej boku piłkarz znalazł szczęście. Gdy okazało się, że Magdalena jest w ciąży, posypały się gratulacje.

Jakub Rzeźniczak w wyjątkowej sesji z nową partnerką

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak: To była wielka miłość, a teraz płacz!

Jakub Rzeźniczak z ukochaną wyjawili płeć dziecka! Jednak tuż przed porodem w mediach pojawiła się informacja, że para już nie jest razem, a Magdalena będzie rodzić w samotności. Plotki okazały się być prawdą i Magdalena została samotną mamą.



W mediach pokazywała swoje samodzielne macierzyństwa, nie szczędząc przy okazji gorzkich słów partnerowi i zarzucając mu to, że nie interesuje się synem.



Widać było jednak, że kobieta realizuje się jako matka, a mały Oliwierek zachwycał internautów obserwujących profil Magdy.



Pod koniec 2021 roku Magda zniknęła jednak z przestrzeni medialnej, a kłótnie z byłym partnerem ucichły. Milczenie przerwała tragiczna wiadomość, w którą chyba nikt nie może uwierzyć.



Syn Magdy Stepień i Jakuba Rzeźniczaka chory na nowotwór

Magdalena Stępień postanowiła powrócić do mediów społecznościowych 20 stycznia 2022 roku, publikując zdjęcie ze szpitala. W poście pod zdjęciem wyjaśniła wszystko, a fani nie potrafią do teraz uwierzyć w dramatyczne słowa.



"Kochani... Znikając z mediów społecznościowych pragnęłam tylko spokoju dla siebie i dla mojego Synka. Niestety nie było mi to dane. Życie bywa przewrotne i na pewno Wiele i Wielu z Was tego doświadczyło. W tym również i ja. Jednak to z czym przyszło mi się zmierzyć to walka o życie mojego kochanego Synka. Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie.



Wiedziałam, że od tej pory będziemy mieli siebie i miłość, której nie da opisać się słowami. Jest dla mnie wszystkim. Nikt i nic nie jest ważniejsze od Niego. Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór - bardzo rzadko występujący guz wątroby. Rozpoczynamy walkę, której areną jest szpital. Walkę o ŻYCIE. Oliwierek niebawem przejdzie chemioterapię, a później jeśli będzie taka możliwość będzie leczony chirurgicznie. Bardzo wierzę w to, że mój mały Wojownik będzie zdrowy, że będziemy cieszyć się życiem. Jedyne o co chce Was poprosić to modlitwa w intencji zdrowia mojego Kochanego Olisia. Płynie od Was taka dobra energia, że jeśli wszyscy połączymy się w modlitwie to na pewno stanie się cud" - napisała Magdalena Stępień, informując fanów o chorobie synka.



Zdjęcie z małym Oliwierkiem opublikował także jego tata, Jakub Rzeźniczak.



"Pokonamy tą straszną chorobę razem. Przesyłajcie dużo dobrej energii" - napisał pod zdjęciem malca piłkarz.



W komentarzach pod zdjęciami, które opublikowali zarówno Magda, jak i Jakub, posypały się życzenia zdrowia dla Oliwiera.

