"(...). Tak jak kiedyś wspomniałam medialne pranie brudów to słaba rzecz, ale niestety w tym wypadku nie ma wyjścia ktoś nie ma litości dla mnie w czasie połogu i wraz ze swoją nową partnerką obnosi się bez skrupułów jak bardzo jest zakochany to istne ,,zabójstwo emocjonalne’’ dla kobiety w tym czasie, ale tak to jest jak ktoś nie zna określenia i słowa POŁÓG, ale w sumie o czym my mówimy ktoś kto tak się zachowuje nie posiada ani serca ani sumienia. Przykre, że ktoś kto mówił że Cię kocha potrafi tak Ciebie emocjonalnie niszczyć i być mimo wszystko szczęśliwym wiedząc, że Ty zmagasz się z różnymi problemami. To chyba zapłata za te moje zachowania i problemy z emocjami �������� Jeśli tak to płacę najwyższa cenę wspólnie z moim synem bo on wszystko odczuwa. I to nie jest użalanie tylko teraz uświadamiam innych aby nigdy tak nie postępować bo to jest istny rollcyoster dla kobiety w okresie POŁOGU ! Ludzie litości" - wyznała Magdalena Stepień.