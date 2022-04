​Jeffrey Epstein traktował księcia Andrzeja jak "pożytecznego idiotę"

Poświęcona sekretom brytyjskiej rodziny królewskiej książka "The Palace Papers" ujrzy światło dzienne 26 kwietnia, Wyjaśni też kilka kwestii związanych ze znajomością księcia Andrzeja z multimilionerem skazanym za przestępstwa seksualne, Jeffreyem Epsteinem. Uznana dziennikarka Tina Brown twierdzi, że nieżyjący już biznesmen w rozmowach ze znajomymi nazywał księcia Andrzeja "pożytecznym idiotą". Wykorzystywał go bowiem jako narzędzie do robienia zagranicznych interesów.

Zdjęcie Poświęcona sekretom brytyjskiej rodziny królewskiej książka „The Palace Papers” może wywołać kolejny skandal z udziałem księcia Andrzeja / Pool The Times/Associated Press/East News / East News