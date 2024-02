Dla większości fanów Jennifer Aniston to jednak wciąż kultowa Rachel z "Przyjaciół", najpopularniejszego serialu świata, wyświetlanego w ponad stu krajach. Choć ostatni odcinek "Friendsów" wyemitowano 6 maja 2004 roku (obejrzało go około 52,5 miliona amerykańskich widzów!) to serial wciąż jest hitem. W Polsce można go obecnie oglądać na kanale Comedy Central.