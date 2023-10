Spis treści: 01 Jennifer Lopez i Ben Affleck. Uczucie wróciło po latach

Jennifer Lopez i Ben Affleck to obecnie jedna z najgorętszych par show-biznesu. Piosenkarka i aktor postanowili wrócić do siebie po siedemnastu latach, a temat przez długi czas gościł na nagłówkach i pierwszych stronach tabloidów w USA.

Zdjęcie Jennifer Lopez i Ben Affleck wrócili do siebie po 17 latach / mcla@broadimage.com/Broad Image/East News / East News

Płomienne uczucie połączyło gwiazdy początkiem lat 2000. To w tamtym czasie Lopez nagrała jeden ze swoich najpopularniejszych albumów "This Is Me... Then" (2002), z którego pochodzi hit "Jenny From the Block", ale i utwory poświęcone znanemu aktorowi. Związek nie przetrwał jednak próby czasu, a piosenkarka i aktor skupili się na swoich karierach i nowych związkach.

Po wielu latach para wróciła do siebie. W 2002 roku Lopez i Affleck stanęli na ślubnym kobiercu, a po roku wspólnego mieszkania w Bel Air zdecydowali i zakupie rezydencji w Beverly Hills za 60 mln dolarów. Nie ucisza to jednak plotek o kryzysie w związku, które co jakiś czas krążą nad głowami znanej pary. Jaka jest prawda?

W ostatnim czasie Lopez koncentruje się przede wszystkim na wydaniu nowego albumu "This Is Me... Now". Przy okazji prezentuje rozmaite stylizacje, które budzą zachwyt fanów. Kobieca sukienka w kwiaty czy sukienka przypominająca elegancką koszulę w duecie ze złotymi butami na platformie? Lopez najwyraźniej chce przypomnieć, że jest nie tylko słynną wokalistką, ale i ikoną mody.

Zdjęcie Jennifer Lopez i Ben Affleck podczas wieczornego wyjścia w Los Angeles / Backgrid/East News / East News

Ostatnio Jennifer Lopez i Ben Affleck wybrali się wspólnie ze swoim przyjacielem do Peppermint Club w Los Angeles. Cała uwagę była jednak skupiona w zasadzie na piosenkarce. Powodem była dość oryginalna stylizacja, na którą się zdecydowała. Głównym elementem wieczorowego outfitu Jennifer był długi, oversize’owy, pierzasty biały płaszcz wiązany w talii. Dobrała do niego jeansy z szerokimi nogawkami i masywną biżuterię. Całość zwieńczyła białymi sandałkami na masywnej platformie i okularami przeciwsłonecznymi.

Ben Affleck z kolei postawił na elegancki look. Aktor zaprezentował się w monochromatycznej stylizacji, na którą złożyły się koszula, marynarka i proste spodnie. Każdy element był utrzymany w ciemnym kolorze.

Stylowi?

