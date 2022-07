Jennifer Pamplona chciała wyglądać jak Kim Kardashian. Wydała krocie na operacje plastyczne

Kim Kardashian jest inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie. Fanki pragną ubierać się tak jak ona, malować się jak ona i mieć fryzurę taką jak Kim Kardashian.

Sąd odrzucił wniosek Amber Heard o unieważnienie wyroku w procesie z Johnnym Deppem Niekiedy inspiracja idzie nieco dalej i kobiety pragną dosłownie wyglądać, jak ich idolka i decydują się na operacje plastyczne. Tak było także w przypadku modelki z Brazylii, Jennifer Pamplony.

Pierwszą operację plastyczną, która zbliżyłaby ją do ideału Kim Kardashian, Jennifer przeszła w wieku 17 lat. Była to operacja powiększenia biustu, która zaraz obok wszczepienia implantów pośladków i odsysania tłuszczu, w Brazylii jest jedną z najpopularniejszych operacji.

To właśnie swoimi pośladkami Jennifer zajęła się w następnej kolejności. Kim Kardashian słynie z kształtnej pupy, więc i Jennifer była zdeterminowana, by mieć dokładnie taką samą.

Przeszła dlatego aż dziesięć operacji tej części ciała. Następnie miała dwie operacje poprawiające jej kształt nosa, a także aż czternaście razy powiększała swoje usta.

Jednym z najpoważniejszych zabiegów był ten, w którym modelka usunęła cztery żebra, by jej talia była wystarczająco szczupła.

Jennifer Pamplona nie jest zadowolona z efektów zabiegów. Jej decyzja może szokować

By wyglądać jak swoja ulubienica, Jennifer Pamplona wydała w przeliczeniu na złotówki 2,5 miliona złotych, a wszystko po to, by finalnie... nie być zadowoloną z tego, jak wygląda!

Co więcej, nie tylko wyraża niezadowolenie z tego faktu, ale pragnie wrócić do dawnego wyglądu, by znów przypominać samą siebie.

Jeżeli gwiazdka zdecyduje się na taki zabieg, będzie ją to słono kosztować. Decyzja ta może szokować, bo dzięki upodobnieniu się do Kim Kardashian, Jennifer Pamplona zrobiła karierę i dzięki zarobionym krociom, mogła zamieszkać w Dubaju i korzystać z życia w taki sposób, jaki sobie wymarzyła.

