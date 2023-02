Jessica Simpson, wokalistka, której szczyt kariery przypadł na lata 2001-2006, a jej największym hitem wciąż pozostaje singiel "I Wanna Love You Forever" z płyty "Sweet Kisses", znana jest obecnie głównie ze swojej działalności na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 6,2 miliona fanów. Gwiazda regularnie dzieli się tam z nimi fotkami z życia prywatnego, wrzuca zdjęcia modowych stylizacji i promuje własną markę odzieżową.

Magda Gessler schudła 13 kilogramów. Zdradziła co je na śniadanie Wciąż spore emocje budzi także jej waga i figura. Jessica Simpson przez wiele lat walczyła na zmianę ze sporą nadwagą jak i wychudzonym, niezdrowym wyglądem, który sprawił, że wielokrotnie była oskarżana o zaburzenia odżywiania. Wszystko wskazuje jednak na to, że wokalistka znalazła wreszcie wagę idealną i poczuła się na tyle dobrze we własnym ciele, że odważnie dzieli się z fanami nawet najbardziej intymnymi fotkami!

Jessica Simpson pokazała fanom intymne zdjęcie. "Tandeta" - piszą!

Jessica Simpson pochwaliła się fanom dość intymnym zdjęciem, które mocno ich podzieliło! Wokalistka pozuje na nim w pozycji "na Małysza", co ewidentnie bardzo ją ubawiło, ale część obserwujących uznała fotkę za wulgarną. Na szczęście, nie brakuje tych, którzy podzielają jej poczucie humoru.

- "Nie wszystko nadaje się do udostępniania", "Naprawdę? Dlaczego to udostępniłaś?", "Tandeta", "Wszystko, co widzę, to śmiejąca się dziewczyna. Luz, ludzie!", "Wszystko, co ludzkie... Dzięki za udostępnienie i ignoruj hejterów" - piszą na zmianę w komentarzach.

Was też rozbawiła?

