Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są jedną z najbardziej znanych par w polskim show-biznesie. Kilkanaście miesięcy temu małżeństwo zdecydowało się wybudować wspólny dom, jednak liczne przeszkody skutecznie uniemożliwiły ten zamiar. Ostatecznie para postanowiła kupić mieszkanie w centrum Warszawy.

Joanna Koroniewska pokazała nowy salon. W komentarzach burza

Huczne wprowadziny poprzedził jednak gruntowny remont. Małżeństwo skrzętnie relacjonowało w sieci postęp prac, ciesząc się wyglądem swojego nowego gniazdka. Nic w tym dziwnego, wnętrza są wręcz spektakularne.

Luksusowy apartament jest nie tylko przestronny, ale również posiada wysoko zawieszone sufity, a duże okna sprawiają, że w środku jest sporo naturalnego światła. Kiedy remont dobiegł końca Joanna Koroniewska postanowiła pochwalić się wyglądem nowego salonu.

"Gdybym nie była tym, kim jestem to na pewno byłabym projektantką wnętrz. A Wy? Jestem fanką designu i oszalałam na punkcie lamp. (...) Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie w tym salonie niczego innego. Z jednej strony są elementem dekoracyjnym, a z drugiej nie przytłaczają wnętrza. Zgadzacie się?" - pytała pod wideo ukazującym efekty przemiany wnętrza. Wtedy się zaczęło.

Od "jak w kościele" do "trudno nie pochwalić"

Metamorfoza salonu bez dwóch zdań zapiera dech w piersiach. Puste wnętrze zamieniło się w spektakularne, eleganckie i nowoczesne pomieszczenie, w którym dominują jasne elementy. Uwagę zwracają jednak przede wszystkim oświetlone półki i długie, wiszące lampy.

Pod krótkim wideo nie zabrakło komentarzy internautów. Te są skrajnie podzielone. "Kosmos!", "Trudno nie pochwalić!", "Pająk na suficie. Najlepszy!" - piszą zachwyceni fani. Inni otwarcie przyznają jednak, iż wnętrze zdecydowanie do nich nie przemawia. "Trochę jak w kościele, dla mnie przygnębiające mieszkanie", "Czułabym się jak na klatce schodowej. Echo i tak zimno mi się zrobiło. Ale to Wam ma się podobać", "Mieszkanie nie w moim guście. Kto to będzie sprzątał?" - piszą inni.

