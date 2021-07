Joanna Moro tańczy w sianie bez stanika

Joanna Moro cieszy się życiem i pora roku nie ma znaczenia. To kobieta, która zimą myśli o tym, aby latem prezentować się kusząco w letnich stylizacjach. Morsowanie od kilku sezonów stało się pasją aktorki, do której przekonuje koleżanki z branży.

Choć wielokrotnie była krytykowana za wchodzenie do zimnej wody, szczególnie podczas ciąży, nie przejęła się tym i robiła swoje. I taka właśnie jest Joanna Moro, którą publiczność zapamiętała z serialowej roli Anna German.

Joanna Moro puszcza oczko do młodzieży

A jak blond piękność spędza wakacje? Wiejskie klimaty nie są jej obce. Ostatnio 36-letnia aktorka postanowiła zaprezentować się publiczności na Tik Toku. Zasada jest prosta. Wybieramy popularny utwór, wykonujemy układ taneczny, który zostało do niego wymyślony i możemy spodziewać się pierwszych serduszek i komentarzy na profilu. Idąc tym tropem, Joanna Moro sięgnęła po bestseller z Tik Toka.

Reklama

TikTok

Joanna Moro bez stanika. Ale figura!

Utwór "Zygzak" Ekipy od miesięcy jest w ścisłej czołówce i to właśnie do tego kawałka Moro zatańczyła na tle siana w kusej sukience bez stanika i makijażu. Czy to wykonanie się spodobało? Po jednej dobie aktorka zdobyła zaledwie dwa komentarze i ponad osiemdziesiąt serduszek, ale przecież ona dopiero zaczyna swoją przygodę na tym profilu. Wcześniejszy filmik miał pochlebniejsze recenzje.

Joanna Moro wypoczywa w luksusie

Moro w bikini prezentuje hotel, w którym wypoczywa. Trzeba przyznać, że wnętrza zachęcają. To przeciwieństwo sielskiego klimatu, raczej chłodny minimalizm. Sami spójrzcie. Jedno trzeba przyznać, figura aktorki... Bez zarzutów! Miejmy nadzieję, że będąc w takiej formie zdobędzie kolejne role, którymi zabłyśnie na srebrnym ekranie.

TikTok



***

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co trzecia osoba z rakiem zmaga się z depresją Newseria Lifestyle

Mena Suvari: Jak zmieniła się przez lata?



Joanna Koroniewska posiniaczona! Tłumaczy co się stało