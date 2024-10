Do tego Racewicz zdecydowała się na zaczesanie swoich krótkich, blond włosów w hollywoodzkim stylu, tak by pasowały do sukni i wybrała połyskujące różowe usta oraz oprószone ciemniejszym cieniem powieki.

"To było piękne wydarzenie w imię kobiet, dla kobiet "Kobieta taka jak ja". Dobrze, że o przemocy mówimy dużo i głośno. Nawet w wieczorowych sukniach. Że nie pasuje? Pasuje. Jedyne, co zgrzyta to chowanie głowy. W piasek. Udawanie, że "to nie moja sprawa". Obojętność. Lodowata epidemia naszych czasów" - napisała w swoich mediach społecznościowych Joanna Racewicz.