Julia Dybowska pławi się w luksusach w Warszawie. Pochwaliła się zdjęciem

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Julia Dybowska, ukochana teherańskiego miliardera, z którym na co dzień mieszka w Londynie, obecnie przyleciała do Polski, by spędzić nieco więcej czasu z rodziną. Z tej okazji podzieliła się zdjęciem sprzed ekskluzywnego, warszawskiego hotelu i zachwyciła fanów stylizacją.

Zdjęcie Julia Dybowska od lat dzieli się z fanami swoim luksusowym życiem / Kristine-V/Splash News/EAST NEWS / East News