Julia Kamińska to seksbomba. Pozuje w samym szlafroku!

33-letnia Julia Kamińska jest gwiazdą takich produkcji jak: "BrzydUla", "Narzeczony na niby", "Jak zostać gwiazdą" czy "Singielka".



Aktorka już wielokrotnie udowadniała w swojej pracy, że jest jak kameleon i zarówno w teatrze, jak i na ekranie, jest w stanie w jednej chwili wcielić się w rolę tzw. szarej myszki po to, by w kolejnej zagrać prawdziwą seksbombę.



Julia Kamińska, która jest piękną kobietą, jednak na co dzień stara się podkreślać urodę delikatnie, stawiając na naturalność, niedawno zaskoczyła fanów w sieci zmysłową sesją zdjęciową.



Artystka zapozowała na łóżku w samym szlafroku, a jej followersi na Instagramie nie kryli zachwytu...



Julia Kamińska w samym szlafroku. Aktorka kusi!

"Najpiękniejsza!!!" - napisała pod zdjęciem Julii Kamińskiej jej starsza koleżanka z branży, Katarzyna Żak.



"wszystko tu jest seksi, nawet zagłówek łóżka" - stwierdziła jedna z fanek, zwracając uwagę również na tło.

Gwiazda wyeksponowała swoje wdzięki. Odsłoniła delikatnie biust i nogi, co nie umknęło uwadze użytkowników Instagrama.



"gorąco", "szlafrok ma moc" - pisali.



