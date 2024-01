Spis treści: 01 Salma Hayek bez makijażu

02 Salma Hayek: jak dba o formę? Salma Hayek niczym bogini. Kreacją przyćmiła koleżanki

Salma Hayek zachwyciła stylizacją. Bez dwóch zdań

Salma Hayek olśniła w cekinowej sukni. Kreacja skradła show

Pamela Anderson zachwyca na zdjęciach. Wciąż pokazuje się bez makijażu

Salma Hayek od lat zachwyca nie tylko kreacjami aktorskimi, ale również formą i promienną cerą. Wielu fanów gwiazdy twierdzi, że dla 57-latki czas się zatrzymał. Gdy 2 września 2023 roku świętowała urodziny, na Instagramie napisała:

- Jestem bardzo szczęśliwa, że żyję i bardzo wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa! Moja ukochana rodzina, moi drodzy przyjaciele, moje zdrowie, moja praca, która mnie utrzymuje, mój dający siłę zespół, mój związek ze zwierzętami i naturą oraz miłość wszystkich moich lojalnych fanów. Wszystkiego najlepszego dla mnie z okazji 57. urodzin - napisała Hayek.

Hayek jest znana z ról w filmach takich jak "Frida", "Desperado", "Polubić czy poślubić" czy "Dom Gucci".

Salma Hayek bez makijażu

Aktorka ostatnio często brała udział w rozmaitych branżowych wydarzeniach. Za każdym razem prezentowała się wręcz olśniewająco. Wystarczy wspomnieć chociażby o gali "Baby2Baby", na której zaprezentowała się w szmaragdowej, cekinowej sukni czy gali Academy Museum of Motion Pictures. Hayek założyła długą, perłową suknię na ramiączkach.

Wszelkie stylizacje uzupełniał perfekcyjny w każdym calu makijaż. W wolnych chwilach Salma stawia przede wszystkim na naturalność i lubi pokazywać się bez makijażu. Wystarczy zobaczyć ostatnie zdjęcie, które opublikowała na Instagramie.

- Mani, pedi... Gotowa na weekend! - obwieściła aktorka.

Gwiazda wprost zachwyca promienną cerą. Aby wprowadzić się w weekendowy nastrój, założyła wygodny outfit - beżowy sweter i dresowe spodnie sięgające kolan.

Pod postem posypały się komplementy.

"Urocza", "Nasza międzynarodowa gwiazda", "Salma z wiekiem jest coraz piękniejsza!" - pisali zachwyceni fani.

Salma Hayek: jak dba o formę?

Jak Salmie Hayek udaje się utrzymać taką formę? Pewnie wielu z was zadaje sobie to pytanie. Okazuje się, że aktorka raczej stroni od regularnych treningów i specjalnie nie przejmuje się codziennym przestrzeganiem konkretnego menu.

Gwiazda ponoć nie stosuje żadnych diet i nie ćwiczy na siłowni. W rozmowie z "Entertainment Tonight" wyznała, że jej promienna cera i zgrabna figura to zasługa medytacji.

- Naprawdę w to wierzę. Ludzie mówią, że to ćwiczenia. Ja uważam, że to medytacja. Musisz znaleźć swoją drogę. Dla mnie ćwiczenia są trudne. Naprawdę trudno jest zachować dyscyplinę. Ale medytacja to spacer po parku, więc to moja własna forma - zdradziła Hayek.

Zdjęcie Salma Hayek to jedna z najsłynniejszych aktorek / Richard Shotwell/Invision/East News / East News

