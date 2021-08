Julia Wieniawa będzie robić kurs na prawo jazdy

Tych wakacji Julia Wieniawa z pewnością długo nie zapomni. Zaczęła je od romantycznego wyjazdu z ukochanym Nikodemem Rozbickim na Mykonos, potem bawiła się na Capri, by po krótkiej przerwie wyruszyć na spontaniczną wyprawę po Europie, w czasie której wraz z ukochanym odwiedziła m.in. Amsterdam, Paryż, Disneyland, Monte Carlo i Wenecję. W każdym z tych miejsc Wieniawa i Rozbicki mieszkali w wyjątkowych hotelach - w Wenecji zdecydowali się na zabytkowy Hotel Danieli, w którym był kręcony film "Turysta w Wenecji" z Angeliną Jolie w roli głównej.

Reklama

Gdy kilka tygodni temu miał premierę jej singiel "Na darmo", gwiazda zapowiadała, że po powrocie z urlopu jej priorytetem będzie nagranie pozostałych piosenek na pierwszą płytę, którą planuje wydać w najbliższym czasie. Jednak w najnowszej relacji na Instagramie influencerka zdradziła coś jeszcze.

Oprócz pracy nad zapowiadanym krążkiem postanowiła wrócić też do nauki. Jednak myliłby się ten, kto by sądził, że chodzi o nowy kierunek studiów. Wieniawa wyjawiła internautom, że chce podszlifować znajomość języka obcego oraz zdobyć prawo jazdy. "Wróciłam do nauki angielskiego i zabrałam się też wreszcie poważnie za prawo jazdy" - wyznała w social mediach.

Jest dość prawdopodobne, że do tego drugiego postanowienia namawia ją Nikodem Rozbicki. Para w podróż po Europie wybrała się samochodem, co aktor podsumował w jednym ze swoich postów na Instagramie. "17 dni, 7 krajów, 4770 km. To statystyki naszej wyprawy przez Europę. W tej przygodzie towarzyszył nam Mercedes GLC. Samochód bardzo komfortowy, a jednak wciąż na tyle kompaktowy, by z łatwością odnaleźć się w zatłoczonym Paryżu czy na wąskich uliczkach Monako. Czas wracać do obowiązków... i powoli myśleć o kolejnych destynacjach" - zapowiedział aktor. A skoro para ma w planach kolejne dłuższe wyprawy samochodem, zapewne przydałby się w trasie drugi kierowca.

Przeczytaj też:



Mówili jej, że jest za brzydka. Dziś inspiruje i walczy z hejtem



Tak mieszkają polskie gwiazdy. Luksusowe wille i holenderki pośrodku lasu



Karolina Małysz szczerze o ślubie! Ujawniła, jak będzie wyglądał najważniejszy dzień w jej życiu



* * *



Zobacz więcej: