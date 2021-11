Kamil Durczok nie żyje. Co było powodem śmierci?

Kamil Durczok, znany dziennikarz telewizyjny i radiowy oraz publicysta zmarł w wieku 53 lat. Informacja ta wstrząsnęła mediami i koledzy oraz koleżanki z branży, a także fani, nie mogą w to uwierzyć.

Wieści o śmierci dziennikarza zostały potwierdzone przez jego bliskich. Interia dowiedziała się, że Durczok był reanimowany w nocy. Miał krwotok. Zmarł nad ranem w szpitalu w Katowicach.



Dla wielu śmierć dziennikarza jest szokiem. Przypomnijmy, że swego czasu w mediach było głośno o jego związku z influencerką Julią Oleś, znaną jako Fabjulus.



Ona również jeszcze nie zabrała głosu na temat niespodziewanej śmierci Kamila Durczoka.



Reklama

Kamil Durczok i Julia Oleś - historia związku

Instagram Post

Julia Oleś i Kamil Durczok spotykali się od 2017 roku. O ich związku było niezwykle głośno i budził on kontrowersje. Para związała się po rozwodzie dziennikarza i zaczęła pokazywać się w sieci oraz na oficjalnych imprezach.



Para jednak rozstała się w kwietniu 2019 roku. Rok później Julia Oleś wydała książkę i wszyscy byli ciekawi, czy znajdą się tam kulisy związku i rozstania z dziennikarzem.



Chociaż influencerka nigdzie nie napisała tego wprost, to w książce można przeczytać historię młodej projektantki będącej w toksycznym związku ze skompromitowanym w aferze finansowej człowiekiem. Mężczyzna jest w stosunku do bohaterki książki bardzo agresywny, nadużywa alkoholu i innych używek.



Wielu, którzy przeczytali tę pozycję, nie miało więcej pytań. Teraz fani Oleś i Durczoka czekają na jej komentarz, ale sytuacja jest niezwykle delikatna i z pewnością wymaga czasu.



Instagram Post

***

Zobacz również:



Kamil Durczok nie żyje. Miał 53 lata. Jaka przyczyna śmierci?