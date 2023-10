Karolina Gilon pokazała długie nogi. W komentarzach krytyka od fanów

Anna Popek znów zachwyca. W komentarzach burza. „Najzgrabniejsze nogi na świecie”

Kim jest Karolina Gilon?

O Karolinie Gilon media pierwszy raz usłyszały przed laty za sprawą serialu "Miłość na bogato", później jednak zrobiło się o niej głośniej, gdy wystąpiła w popularnym show "Top model". Jej charakterystyczna osobowość i uroda sprawiły, że zyskała ogromną sympatię widzów. Obecnie jest nie tylko modelką, ale również prezenterką - występuje w Ninja Warrior Polska, a także prowadzi kultowe show "Love Island". Poza tym, że Gilon występuje w telewizji, karierę robi także jako influencerka w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już 532 tys. internautów, których stale przybywa.

Karolina Gilon w uwodzicielskiej sesji. Modelka odsłoniła za dużo?

Media już jakiś czas temu rozpisywały się na temat figury Karoliny Gilon. Modelka zawsze dbała o to, by była nienaganna, jednak w ostatnim czasie postanowiła zrzucić kilka kilogramów. Jak się okazało, gwiazda poprzez zmiany w diecie i wprowadzenie aktywności fizycznej schudła aż 9 kg - co z resztą fani zauważyli błyskawicznie. Część z nich jest pełna podziwu, inni zaś uważają, że Gilon jest teraz mocno wychudzona i nie wygląda ładnie.

Mimo to zdjęcia, które celebrytka publikuje w sieci zazwyczaj cieszą się bardzo pozytywnymi komentarzami od followersów. Ostatnio było jednak inaczej - pod postem pojawiło się kilka gorzkich słów. Gilon opublikowała ujęcia z uwodzicielskiej sesji zdjęciowej. Ma na sobie czarną bieliznę i cienką narzutkę - prezenterka zaprezentowała długie, szczupłe nogi, prezentując przy tym kilka z wielu swoich tatuaży.

Część fanów zachwyca się jej wyglądem, a inni piszą, że zdjęcia są zbyt wyzywające.

- Bardziej wyciętych majtek nie było?

- Jak dla mnie zbyt wyzywająca.

- Sesja super, ale rzeczywiście wszystko bokiem widać.

Też jesteście zdania, że takie zdjęcia nie powinny pojawić się na profilu Karoliny Gilon?