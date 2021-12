Karolina Gilon poprowadzi Sylwestra w Polsacie! Zaskoczy kreacją?

Karolina Gilon prowadzi w Polsacie takie programy jak "Love Island. Wyspa miłości" czy "Ninja Warrior Polska", ale jej kariera telewizyjna zaczęła się wiele lat wcześniej. Dziś mało kto już pamięta, że prezenterka debiutowała w serialu "Miłość na bogato", opowiadającym o grupie młodych, zamożnych ludzi z Warszawy. Serial kręcony był w latach 2013-2014, a już rok później Karolina pojawiła się w programie "Top model. Zostań modelką" i odpadła dopiero przed samym finałem!

Obdarzona kobiecymi kształtami wielbicielka tatuaży nie miała w programie łatwo, ale jej mocna osobowość, pewność siebie i charakter sprawiły, że widzowie szybko ją pokochali! Karolina Gilon świetnie czuła się przed kamerą i już w 2017 roku została gospodynią programu "Druga twarz", w którym towarzyszyła bohaterom w ich zaskakujących metamorfozach. Dziś Karolina Gilon to jedna z najpopularniejszych i najciekawszych prezenterek w Polsce, a w grudniu 2020 roku została nominowana do Telekamer w kategorii osobowość telewizyjna.





Karolina Gilon poprowadzi Sylwestra w Polsacie. Czym zaskoczy tym razem?

Karolina Gilon lubi nowe wyzwania, więc bez wątpienia już nie może się doczekać sylwestrowej nocy. To właśnie ona będzie bowiem gospodynią Sylwestra Szczęścia 2021/2022 w Polsacie na Stadionie Śląskim! Na imprezie pojawią się takie gwiazdy jak Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Bajm, Liz Mitchell, a nawet Dr. Alban. Sylwestrowe świętowanie rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 20:00, a transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów dostępna będzie między innymi w Telewizji Polsat, Polsat Go, w serwisie Interia.pl oraz Polsat News.



Choć rola gospodyni sylwestrowej nocy nie jest dla Karoliny Gilon debiutem (prowadziła już Sylwestra z Polsatem w 2019 roku) to na pewno doceni ona towarzystwo samego Krzysztofa Ibisza, z którym poprowadzi imprezę.





Słynne kreacje Karoliny Gilon. Czym zaskoczy nas w Sylwestra?

Choć praca prezenterki jest bez wątpienia wielką pasją Karoliny Gilon, to ma ona ich zdecydowanie więcej. Gospodyni "Wyspy miłości" uwielbia sport, muzykę (wciąż szkoli swój warsztat wokalny, a w sieci znaleźć można single, które nagrała z zespołem Gun's) oraz modę. Nie wiemy jeszcze jakie kreacje przygotowała Karolina na sylwestrową noc, ale znając jej zamiłowanie do błysku i brokatu, na pewno będą one spektakularne. Przypominamy kilka stylizacji Karoliny, obok których ciężko przejść obojętnie!

W czerwcu tego roku podczas Polsat SuperHit Festiwal Karolina Gilon zaprezentowała się w odsłaniającej brzuch kreacji, w modnym tego lata odcieniu zieleni.





Zdjęcie Karolina Gilon podczas Polsat SuperHit Festiwal / Piotr Matusewicz / East News

W marcu 2020 roku podczas premiery wiosennej ramówki telewizji Polsat Karolina Gilon zachwyciła w czarnej, oryginalnej kreacji, eksponującej jej szczupłą sylwetkę.





Zdjęcie Karolina Gilon wiosną 2020 roku / Kamil Piklikiewicz / East News

W 2019 roku prezenterka prowadziła Sylwestra z Polsatem i zdecydowała się na krótką, czerwoną sukienkę, która idealnie wyeksponowała jej długie nogi.



Zdjęcie Karolina Gilon w sylwestrową noc 2019 / Damian Klamka / East News

Do historii przeszła także pamiętna kreacja Karoliny z Róż Gali 2019. Oryginalna i odważna, długa suknia podkreśliła jej figurę modelki.





Zdjęcie Karolina Gilon podczas Róż Gali 2019 / Tricolors / East News

Karolina Gilon lubi bawić się modą i na czerwonym dywanie wygląda zawsze jak milion dolarów. Na co dzień woli jednak luźne stylizacje - wygodne dżinsy, sportowe bluzy i leginsy. W której wersji podoba wam się bardziej?

