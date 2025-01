Dwa lata po śmierci żony Julian ponownie się ożenił - z drugiego małżeństwa miał dwóch synów. Karolina wychowywała się więc głównie w męskim towarzystwie, co miało mocny wpływ na jej charakter i zainteresowania. A te nie były typowe dla kobiet żyjących pod koniec XIX wieku w Polsce. Dziewczynka dość szybko zainteresowała się bowiem, pojawiającym się coraz częściej na ulicach Warszawy, dziwnym, dwukołowym pojazdem, którym poruszali się głównie mężczyźni. Z biegiem czasu producenci zaczęli konstruować pojazdy dla kobiet, tzw. "damki". Z roku na rok popularność roweru rosła, a na ulicach pojawiało się coraz więcej cyklistek.

Mimo to, nowy środek komunikacji wciąż budził zgorszenie w konserwatywnym społeczeństwie, szczególnie, gdy zasiadały na nim panie. Nastroje te podsycała też rosyjska władza, prowadząca surową politykę i zabraniająca szerokiej aktywności sportowej. Od 1886 roku działało wprawdzie w stolicy Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, ale nie przyjmowało ono w swe szeregi kobiet. Dopiero dekadę później wydano zezwolenie na jazdę rowerami wszystkimi ulicami miasta osobom, które skończyły 17 lat, również paniom.

"Jego trasa liczyła 25 wiorst (około 27 km), a przygotowaniem zajęło się warszawskie czasopismo "Cyklista" oraz Towarzystwo Akcyjne Singer Cycle Company. Również Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC) wsparło to doniosłe dla kobiecego kolarstwa przedsięwzięcie i wydelegowano grupę członków do sędziowania w wyścigu. Rowerowy rajd wygrała oczywiście Karolina Kocięcka, której nie mogło zabraknąć na starcie. W nagrodę za zwycięstwo w tym historycznym wyścigu otrzymała m.in. pierścionek z szafirem i dwoma brylantami" - pisze w książce "Sportsmenki" Krzysztof Szujecki.

Kocięcka zaliczyła jednak swój pierwszy, poważny występ kolarski rok wcześniej. Już samo pojawienie się na jego starcie było sporym sukcesem - kobiety nie były jeszcze wtedy dopuszczane do tej rywalizacji. Sportsmenka nie miała jednak zamiaru rezygnować i wywalczyła uczestnictwo w zawodach nie tylko dla siebie, ale również dla sześciu innych pań.

- Dla większego splendoru i pewności zaprosili do Warszawy niemiecką kolarkę Bertę. Ostatecznie na starcie stanęło kilkunastu mężczyzn i siedem kolarek. Wszyscy byli pewni zwycięstwa Berty, która przyjechała z całym tabunem pomocników przysłanych z fabryki rowerów. [...] Ale to ja wygrałam wyścig. Najpierw była konsternacja, zdumienie, ale później radość i pochwały - mówiła Kocięcka w jednym z wywiadów, cytowanych przez Szujeckiego.

Rower i szosa stały się dla niej wszystkim, a sukcesy tak mocno ją podbudowały, że zapragnęła więcej. W tym samym roku pojechała więc do Lwowa na 75-wiorstowy (ok. 80 km) wyścig. By dotrzeć na miejsce, musiała przedostać się przez granicę, dzielącą Kongresówkę i zabór austriacki - nielegalnie i bez zezwolenia. Przekupiła więc rosyjskiego żandarma i pod osłoną nocy przebiegła przygraniczny odcinek przez las. Dotarła na miejsce, gdzie pokonując dwudziestu mężczyzn zwyciężyła w rajdzie.