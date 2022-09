Karolina Pachniewicz był najmłodszą uczestniczką pierwszej edycji "Big Brothera". Choć dzięki programowi zyskała sporą popularność i sympatię widzów, to po latach przyznała, że ogromnie ją to zaskoczyło, a nawet przerosło. Zapewne dlatego postanowiła więc zniknąć z show biznesu i... słuch o niej zaginął. Co robi dziś?

Instagram Post Rozwiń

Donna D'Errico w złotym bikini na Instagramie!

Jest akt zgonu królowej Elżbiety II! Podano przyczynę śmierci

Ewelina Ślotała pokazała zdjęcie z połamaną twarzą. Opowiedziała szczerze o przemocy

Aida nie ma wątpliwości. To wydarzy się już w najbliższych dniach! Karolina mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii wraz z partnerem i dwoma uroczymi pieskami. Jej pasją jest gotowanie, malowanie oraz urządzanie wnętrz. Para mieszka w pięknym domu, który Karolina urządziła w stylu boho i wypełniła przedmiotami z duszą. Na ścianach wiszą namalowane przez nią obrazy, lustra w grubych, starych ramach, w salonie stoi stary, wiklinowy fotel, a kuchnia wypełniona jest przedmiotami w stylu retro.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Jakiś czas temu Karolina pochwaliła się także, że... została babcią. Córka jej partnera urodziła córeczkę, Delilah, którą Karolina nazywa ukochaną wnuczką.

Zobacz również: Sylwia Bomba powiedziała córce, że jej ojciec nie żyje. Oto reakcja dziewczynki

Reklama

Karolina z "Big Brothera" pochwaliła się fotkami z wakacji. Bardzo się zmieniła?

Dziś Karolina pochwaliła się fanom serią fotek z wakacji. Była uczestniczka "Big Brothera" wybrała się do Lizbony, gdzie sporo zwiedzała i, jak sama przyznała, łapała inspiracje:

Wracam dziś do domu ale czuje się bardzo zainspirowana do tworzenia

- napisała.

Swoją drogą trzeba przyznać, że czas się dla Karoliny zatrzymał, nie sądzicie?

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Rafał Brzozowski o disco polo na Eurowizji. Jest zwolennikiem?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 27: Ewelina Ślotała INTERIA.PL