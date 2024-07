To nie był łatwy czas dla prezenterki, która przyznała, że zdrada męża mocno ją zaskoczyła, zraniła i wywróciła jej życie do góry nogami. Katarzyna Bosacka postanowiła jednak zawalczyć o siebie, a dziś w pierwszą rocznicę rozstania z mężem zamieściła na Instagramie bardzo osobisty wpis.

- Dokładnie rok temu moje życie wywróciło się do góry nogami, boleśnie strącając mnie w rozpacz. Dziś wiem, że to, co wtedy było niewyobrażalne, stało się możliwe. Że wszystko w życiu jest po coś. Że każdy kryzys można pokonać i przekuć w naprawdę dobrą zmianę. Wiele zależy od nas samych - napisała.



Bosacka zdradziła, że przez ostatni rok naprawdę wiele się nauczyła i dużo zrozumiała. Dziś patrzy na przeszłość z dystansem - silniejsza i mądrzejsza, śmiało kroczy ku słońcu.