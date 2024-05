Grillowanie to prawdziwe hobby wielu Polaków. Podczas gdy na niebie wesoło zadomawia się słońce, wielu rodaków rusza do ogrodu, gdzie rozstawia grilla i rozpoczyna prawdziwą ucztę dla podniebienia. Ta, mimo iż smaczna, bywa niekiedy prawdziwą katorgą dla żołądka. Szczególnie, jeśli na ruszcie umieścimy te przysmaki, których skład przyprawia o gęsią skórkę.

Katarzyna Bosacka postanowiła po raz kolejny przestrzec Polaków. Ekspertka od zdrowego odżywiania, systematycznie doradzając rodakom w kwestiach świadomego dokonywania zakupów i zachęcając do dokładnego czytania etykiet, przyjrzała się temu produktowi, który na grilla trafia najczęściej. Wzięła pod lupę kilka rodzajów kiełbasy, by wskazać tę najzdrowszą. Jej rady warto wziąć sobie do serca.