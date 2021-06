Katarzyna Cichopek dumna z córki! Długo ją ukrywała!

Katarzyna Cichopek dumna z córki

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Para zdobyła w programie nie tylko główną nagrodę, ale coś znacznie ważniejszego - miłość.

Para pobrała się 20 września 2008, a rok później na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko - Adam. W 2013 roku urodziła się Helena i od tego momentu tworzą cudowną czteroosobową rodzinę.



Zarówno Kasia Cichpek, jak i Marcin Hakiel aktywnie prowadzą swoje media społecznościowe, gdzie pokazują pewną część życia prywatnego. Także dzieci goszczą na nagraniach i zdjęciach.



Jednak do tej pory para bardzo uważała, by nie publikować ich wizerunku z różnych powodów. Takie podejście do pokazywania twarzy swoich dzieci wyznaje sporo rodziców.



Jednak ostatnio aktorka serialu "M jak miłość" zrobiła wyjątek i pokazała kilka zdjęć, do którego pozują także jej dzieci. Ostatnio miała ku temu doskonały powód, bo Helena zadebiutowała na deskach Teatru Muzycznego Roma!





Za nami weekend pełen wrażeń, wczoraj mecz syna, pokaz gimnastyczny córki, a dzisiaj Helenka debiutowała na deskach Teatru Muzycznego Roma. Jestem dumną, wzruszoną i najszczęśliwszą mamą na świecie! Moje dzieci są THE BEST!!!" - napisała podekscytowana Katarzyna Cichopek.

Wygląda na to, że Helenka idzie w ślady mamy oraz utalentowanego tanecznie ojca! Kasia Cichopek nie mogła ukryć swojej dumy oraz wzruszenia i nic w tym dziwnego.



Mając takie wsparcie ze strony rodziców Adam i Helena mogą jeszcze podbić polski show-biznes. Jak widać, Helena już zrobiła w tym kierunku pierwszy krok.





