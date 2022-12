Związek Cichopek i Kurzajewskiego

Końcówka 2022 roku w polskim show biznesie upłynęła pod znakiem sagi związanej z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim, a także Pauliną Smaszcz. Najpierw przez kilka miesięcy spekulowano o związku prowadzących "Pytanie na śniadanie", następnie sami zainteresowani potwierdzili swoją relację, a na koniec była żona dziennikarza zaczęła publicznie rzucać oskarżeniami.

Cichopek i Kurzajewski mają więc za sobą burzliwy okres. Para długo nie chciała potwierdzać swojego związku, jednak aktorka postanowiła uczynić to w dniu swoich 40. urodzin, kiedy dodała na Instagrama wspólne zdjęcie z partnerem z wycieczki do Izraela i podpisem: "Najpiękniejszy prezent na 40 urodziny... Miłość".

Cichopek i Kurzajewski - pierwsze wspólne święta

Para rzadko wypowiada się na temat łączącej ich relacji, co jakiś czas jednak dokumentują momenty ze wspólnego życia w mediach społecznościowych. Tak też było w przypadku pierwszych świąt spędzanych razem. Cichopek nietypowo zorganizowała wigilię 23 grudnia ze względu na to, że zgodnie z tym, co ustaliła w sądzie z Marcinem Hakielem, w tym roku ich dzieci święta miały spędzić z ojcem.

Mimo że całe święta pociechy Cichopek spędzały u jej byłego męża, kobiecie bardzo zależało na tym, aby zasiąść przy stole z nimi i nowym ukochanym. Wprawdzie kilka dni przed wigilią złapało ją przeziębienie, ale przy pomocy Kurzajewskiego udało się wszystko przygotować tak, jak sobie to wymarzyła.

Jak Cichopek i Kurzajewski spędzą sylwestra?

Teraz przed parą pierwsze wspólne powitanie Nowego Roku. Jako że obydwoje są pracownikami TVP, można byłoby spodziewać się, że wybiorą się na sylwestrową imprezę do Zakopanego. Okazuje się jednak, że nie mają takich planów. Wiadomo, że 31 grudnia Cichopek i Kurzajewski rozpoczną od poprowadzenia razem "Pytania na śniadanie".

Wyjątkowy wieczór natomiast zakochani zamiast w świetle fleszy fotoreporterów, wolą przeżyć tylko w swoim gronie. Cichopek i Kurzajewski mają pozostać w Warszawie i spędzić romantycznie sylwestrową noc. W 2023 roku na parę czeka wiele wyzwań zawodowych, w tym również te nowe. Oboje liczą na to, że w życiu prywatnym będzie za to nieco spokojniej.

