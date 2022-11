Najpopularniejsza ostatnimi czasy para polskiego show-biznesu - aktorka i prezenterka - Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i komentator sportowy - Maciej Kurzajewski są już po zaręczynach. O tym, że niebawem zamierzają się pobrać poinformował portal Party.pl.

O tym romansie mówi cała Polska

Na początku października prowadzący "Pytanie na śniadanie" - Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosili, że są w związku. Poinformowali o tym publikując zdjęcie ze wspólnej podróży do Izraela. Para, na temat której wcześniej przez długi czas snuto domysły, jako że mieliby mieć romans potwierdziła plotki, a jednocześnie naraziła się na niemałą krytykę wśród fanów. Od tej pory są na językach wszystkich, a pierwsze wspólne wyjście na antenę telewizji po ogłoszeniu wieści o łączącej ich miłości, budziło wiele skrajnych emocji.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczeni

Minął nieco ponad miesiąc, a dziś media obiegła informacja, że Cichopek i Kurzajewski się zaręczyli. Co więcej - najbliżsi z ich otoczenia już nie mogą doczekać się ślubu.

O tym, że para zamierza się niebawem pobrać doniósł jeden z ich przyjaciół w rozmowie z portalem Party.pl

Kasia i Maciek zaręczyli się! Są razem bardzo szczęśliwi, a my cieszymy się tym szczęściem razem z nimi. Kasia przy Maćku rozkwita, a on traktuje ją jak księżniczkę. Czekamy na ślub! powiedział znajomy z otoczenia Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Dowodem na to jest pierścionek z brylantem, który spostrzegawczy mogli dojrzeć na palcu Cichopek podczas gali z okazji 70-lecia TVP. Wszystko wskazuje na to, że jest on przypieczętowanie zaręczyn.

Zakochanym życzymy dużo miłości i wyśnionego ślubu!