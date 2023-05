Katarzyna Cichopek „igra z ogniem” w krótkim sweterku. Fani zachwyceni

Katarzyna Cichopek, jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, tym razem wybrała się do Wiednia. Nie chodzi jednak o urlop, a sprawy zawodowe. Celebrytka znalazła jednak czas, by wybrać się na spacer w deszczu i przy okazji zaprezentować kolejną ciekawą stylizację. „W tym sweterku to igranie z ogniem”- zażartowała jedna z fanek.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek znów w centrum uwagi. Fani zwrócili uwagę na pewien szczegół / Wojciech Olkuśnik / East News