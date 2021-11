Katarzyna Cichopek pokazała jesienny balkon. Rewelacja!

39-letnia Katarzyna Cichopek jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, które są aktywne również w mediach społecznościowych.



Konto gwiazdy "M jak miłość" na Instagramie obserwuje już ponad 467 tysięcy osób, a artystka dba o to, aby stale podtrzymywać zainteresowanie użytkowników serwisu jej profilem.



Chętnie wrzuca do sieci zdjęcia modnych stylizacji, ale okazuje się, że Katarzyna Cichopek ma talent nie tylko do komponowania swojej garderoby, ale również do ozdabiania swojego mieszkania.



Fotka prosto z balkonu zachwyciła followersów aktorki!





Katarzyna Cichopek na balkonie. Dekoracje zachwyciły fanów!

Instagram Post

"Cudowny klimat", "ile świeczuszek" - pisali w komentarzach fani gwiazdy, komplementując jej klimatyczny wystrój balkonu, na którym nie zabrakło świec, wydrążonych dyń, kwiatów i świec.

Katarzyna Cichopek usiadła pod kocem z kubkiem ciepłej herbaty.



W takich okolicznościach na pewno można się zrelaksować jesienią!



