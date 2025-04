Trzy dekady bujnego wzrostu. Straci jeden kwiat? Zaraz pojawi się nowy

Szukasz efektowej rośliny, która oszałamiająco wygląda i jest nie do zdarcia? Liliowce spiszą się na medal. Nie dość, że w jednym miejscu rosną nawet 30 lat, to są praktycznie bezproblemowe i zawsze wyglądają jak z obrazka. Co zrobić, żeby w naszym ogrodzie liliowiec przyciągał oko? Oto praktyczny przewodnik