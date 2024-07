Cichopek znajduje czas, by regularnie publikować na swoim Instagramie. Gwiazda dba o to, by na jej profilu regularnie pojawia się np. spora dawka modowych inspiracji. Prowadząca najczęściej wybiera zwiewne sukienki w rozmaitych kolorach i fasonach - Cichopek pokochała przede wszystkim sukienki maxi, które są jednym z najgorętszych trendów sezonu.

Katarzyna Cichopek zyskała niegdyś określenie "królowej letnich stylizacji". Gwiazda uwielbia lato i wykorzystuje ten czas, by prezentować barwne stylizacje. Najczęściej stawia na sukienki w rozmaitych wzorach i kolorach. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, które publikuje na Instagramie - najczęściej wybiera kwieciste kreacje, które są wręcz idealne na lato. Od czasu do czasu lubi też założyć bardziej stonowane ubrania lub letni garnitur, w którym uwagę zwracają krótkie szorty.

W ostatnim czasie gwiazda wybiera najczęściej kwieciste sukienki. To absolutny must have w jej szafie, a w kreacjach z kwiatowym printem można ją zobaczyć bardzo często. Tym razem założyła sukienkę maxi podkreślającą figurę, zdobioną czerwonymi, białymi i czarnymi kwiatami. Kreacja podkreśliła talię i dekolt celebrytki. Cichopek zestawiła ją z różowymi butami na plecionej podeszwie. Nie zapomniała o dodatkach podkręcających "wakacyjny look", czyli okularach przeciwsłonecznych i delikatnej biżuterii.