Katarzyna Cichopek wypoczywa nad Bałtykiem

Katarzyna Cichopek w tegoroczne wakacje postanowiła nie spędzać zbyt wiele czasu w domowym zaciszu. Wraz z całą rodziną chętnie zwiedza rozmaite zakątki świata.

Chociaż razem z mężem i dziećmi doskonale bawiła się na Dominikanie, to jednak potrafi docenić piękno ojczyzny.



Kasia Cichopek jest miłośniczką gór i kilka razy w roku stara się być w Zakopanem. Tym razem jednak wygrało Morze Bałtyckie.



Gwiazda serialu "M jak miłość" pochwaliła się zdjęciem z piaszczystej plaży. Chociaż pogoda niekiedy nie rozpieszcza urlopowiczów, to Katarzyna Cichopek potrafi docenić uroki wakacji w Polsce.



"Najpiękniejsze zachody słońca są nad naszym Bałtykiem. Czekałam na ten widok cały rok…warto było" - napisała rozmarzona Kasia Cichopek pod zdjęciem znad morza.

Reklama

Fani w komentarzach zachwycali się tym, jak wygląda aktorka. Plażowe stylizacje bardzo przypadły im do gustu. Katarzyna wybiera przeważnie zwiewne sukienki, ale także w jej szafie nie brakuje modnych w tym sezonie krótkich szortów i bikini, w których wygląda obłędnie.



Do tego nie zapomina o kapeluszu i okularach, by chronić się przed słońcem. Internauci widząc, jak wygląda i świetnie bawi się na wakacjach, nie szczędzą jej komplementów w komentarzach.



Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Pakosińska: Po programie „Power Couple” jeszcze bardziej zakochałam się w moim mężu Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Katarzyna Cichopek zadała szyku na basenie



Katarzyna Cichopek w ogniu krytyki! Ludzie nie mogą uwierzyć, że to zrobiła!