Katarzyna Skrzynecka na przestrzeni lat udowodniła swój wszechstronny talent. Aktorka regularnie pojawia się na deskach teatru, goszcząc również na telewizyjnym ekranie. Co więcej, świetnie śpiewa. Swoje umiejętności zaprezentowała, zwyciężając program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym obecnie zasiada w jury.

Katarzyna Skrzynecka szaleje na egzotycznych wakacjach

Katarzyna Skrzynecka w natłoku codziennych obowiązków znajduje jednak sporo czasu dla rodziny. Aktorka jest szczęśliwą żoną Marcina Łopuckiego oraz mamą Alikii. Rodzina wybrała się właśnie na wspólne wakacje w tropiki.

Długo marzone wakacje pisała Katarzyna Skrzynecka tuż przed wylotem.

Wkrótce cała rodzina zameldowała się w Tanzanii. Kolejne zdjęcia dodawane przez aktorkę oznaczone są lokalizacją "gdzieś na Oceanie Indyjskim".

Katarzyna Skrzynecka na wakacjach z rodziną. Wszyscy patrzą na córkę

"Jeśli spełniamy marzenie o długo planowanej podróży, to po to, by cieszyć się każdą minutą jej trwania ...by wędrować, podziwiać , doceniać, smakować, słuchać, poznawać , zwiedzać, zachwycać się tym, co dla nas dalekie, niezwyłe i nieznane. Nie robię zdjęć z cyklu "ja i mój basen" bo nie o takie NIEZAPOMNIANE wspomnienia nam chodzi ... biega ... pływa... fruwa. Piękno przyrody jest po to, by je podziwiać, docenić, uszanować , zachwycić duszę , oczy i pamięć... po czym ZWRÓCIĆ SZCZĘŚLIWIE NATURZE" - napisała Katarzyna Skrzynecka.

Jej Instagram obfituje obecnie w relacje z wyjazdu. Fani są pod wrażeniem miejsca, do którego wybrała się aktorka. Zdecydowana większość zwraca również uwagę na córkę gwiazdy. Alikia pozuje na zdjęciach jak prawdziwa modelka.

Macie Państwo piękna córkę. Niespotykana uroda.

Jesteście wszyscy piękni, ale córcia oszałamia urodą.

Jesteście piękną fantastyczną rodziną pisali internauci.

